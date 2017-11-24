Монфис, Агасси и Виландер сыграют на выставочном турнире в Аделаиде

С 8 по 10 января в Аделаиде пройдёт выставочный турнир World Tennis Challenge. Tennis World USA сообщает, что участие в соревнованиях подтвердили американцы Андре Агасси и Фрэнсис Тиафо, француз Гаэль Монфис, австралиец Марк Филиппуссис, швед Матс Виландер.

В парном разряде выступят дуэты Майк Брайан (США)/Боб Брайан (США), Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия), Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия).

На турнире в Аделаиде, как и на прошедшем «Мастерсе U21», не будет линейных арбитров, а будет использоваться технология Hawk-Eye.