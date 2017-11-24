В 16:00 по московскому времени в Лилле (Франция) начнётся стартовый матч финала Кубка Дэвиса, в котором француз Люка Пуи сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. По личным встречам впереди 23-летний уроженец Гранд-Синта, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP, — 3-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Пуи — Гоффен в финале Кубка Дэвиса

Во втором матче игрового дня встретятся француз Жо-Вильфрид Цонга и бельгиец Стив Дарси.