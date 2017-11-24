Матч Шараповой с Халеп на US Open признан лучшей игрой года на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Первое место занял поединок пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой с представительницей Румынии Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. В той встрече уроженка Нягани одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

В итоге Шарапова дошла до четвёртого круга, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

В рейтинге WTA Шарапова занимает 61-ю строчку, Халеп — первую.