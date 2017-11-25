Ван Херк: возможно, Гоффен сыграет в паре, но это я решу ближе к началу матча

Капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса Йохан ван Херк оценил поединки стартового дня финала между Францией и Бельгией, который проходит в Лилле. По итогам пятницы счёт равный — 1-1.



«Думаю, мы все были в восторге от выступления Давида. Он провёл великолепный матч, но затем Цонга дал чемпионский ответ. Лидеры обеих сборных были слишком сильны для своих соперников. Что касается парного матча, то, возможно, Давид сыграет и его, но это я решу ближе к началу встречи», — приводит слова ван Херка Tennis World USA.