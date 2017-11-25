Дарси рассказал об операции на сердце у его трёхлетней дочери

Бельгиец Стив Дарси рассказал об операциях на сердце, перенесённых его трёхлетней дочерью Камиллой в марте этого года.



«Ситуация была непростой. Операция прошла не идеально, не так, как хотелось. Её сердце не могло биться само по себе, и после второй операции ей установили кардиостимулятор. Хирург сказал, что один или два раза сталкивался с подобными случаями. Во время операции ей трижды проводили электрошоковый разряд.



К счастью, в итоге кардиостимулятор не понадобился, потому что через две недели её сердце вновь заработало. Произошло маленькое чудо.



Это были очень непростые дни. Моя жена в это время снова была беременна, но мы вместе справились с этим. Мы ценим каждый момент жизни, потому что всё может измениться за считанные секунды», — цитирует Дарси Tennis World USA.