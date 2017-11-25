Джокович подтвердил участие в турнире в Дохе

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал своё расписание на январь 2018 года. 30-летний белградец, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, выступит на соревнованиях в Дохе, которые пройдут на харде с 1 по 7 января, а затем отправится в Мельбурн на для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Ранее стало известно, что тренерский штаб Новака в 2018 году будет состоять из американца Андре Агасси и чеха Радека Штепанека, недавно объявившего о завершении карьеры.