Поздравления от Гризманна, Сиссоко, Кабая французской сборной после победы в КД

Французские спортсмены поздравили сборную Франции с победой в Кубке Дэвиса — 2017 в своих «твиттерах».



«Поздравляю всю французскую теннисную сборную. Вы победили всей командой!», — написал футболист Антуан Гризманн.



«Великолепная победа „синих“ в финале Кубка Дэвиса. Очень сильные эмоции после десятой „короны“. Поздравляю, ребята!», — написал трёхкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Тони Эстанге.



«Десять, десять! Браво Люке Пуи за этот матч. Поздравляю Янника Ноа и федерацию тенниса Франции с отличным завершением этого великолепного приключения в Кубке Дэвиса», — написал футболист Мусса Сиссоко.



«Люка Пуи принёс Франции победу в Кубке Дэвиса — 2017, браво!», — гласит «твит» французской футболистки Лор Булло.



«Поздравляю всю французскую теннисную команду!», — написал Йоан Кабай.