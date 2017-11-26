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Поздравления от Гризманна, Сиссоко, Кабая французской сборной после победы в КД

Теннис

Французские спортсмены поздравили сборную Франции с победой в Кубке Дэвиса — 2017 в своих «твиттерах».

«Поздравляю всю французскую теннисную сборную. Вы победили всей командой!», — написал футболист Антуан Гризманн.

«Великолепная победа „синих“ в финале Кубка Дэвиса. Очень сильные эмоции после десятой „короны“. Поздравляю, ребята!», — написал трёхкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Тони Эстанге.

«Десять, десять! Браво Люке Пуи за этот матч. Поздравляю Янника Ноа и федерацию тенниса Франции с отличным завершением этого великолепного приключения в Кубке Дэвиса», — написал футболист Мусса Сиссоко.

«Люка Пуи принёс Франции победу в Кубке Дэвиса — 2017, браво!», — гласит «твит» французской футболистки Лор Булло.

«Поздравляю всю французскую теннисную команду!», — написал Йоан Кабай.

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