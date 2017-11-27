Чжан Шуай завоевала титул на турнире в Гонолулу

Китайская теннисистка Чжан Шуай (1) стала победительницей турнира серии «челленджер» в Гонолулу. В финале она в трёх партиях обыграла представительницу Южной Кореи Чжан Су Джон со счётом 0:6, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Лидер посева 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

В новом рейтинге WTA от 27 ноября Чжан Шуай занимает 35-ю строчку, Чжан Су Джон — 141-ю.