Шарапова: конечно же, я не знаю, куда нужно идти

Российская теннисистка Мария Шарапова провела выставочный матч в Стамбуле с представительницей Турции Каглой Буюкаксай. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» одержала победу в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:0.

После игры Мария прокомментировала в «Твиттере» забавный эпизод, который случился во время её выхода на корт. Уроженка Нягани, появившись на арене, стала приветствовать зрителей и пошла в неверном направлении.

«Конечно же, я не знаю, куда нужно идти», — написала Шарапова.

Видео доступно в «твиттере» Sports TV.