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Победа Осаки над Кербер на US Open заняла 5-е место в списке сенсаций сезона

Теннис

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Пятое место заняла победа представительницы Японии Наоми Осаки над действующей чемпионкой немкой Анжеликой Кербер в первом круге Открытого чемпионата США. В той встрече уроженка Бремена за 1 час 5 минут потерпела поражение со счётом 3:6, 1:6.

В итоге 20-летняя японка дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

2017 года Осака завершит на 68-й строчке рейтинга WTA, Кербер — на 21-й.

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