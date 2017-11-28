Н. Камельзон: состав турнира в Петербурге звёздный, ведём переговоры с Винус

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказала о формировании состава участниц соревнований, которые пройдут с 29 января по 4 февраля 2018 года.



«Мы готовимся к турниру, он состоится сразу после Australian Open – с 29 января по 4 февраля. Конечно, состав должен быть не просто хорошим, а по-настоящему звёздным. Вы уже видели фамилию Симоны Халеп, первой ракетки мира. Подтвердила своё участие Каролина Возняцки, третья ракетка мира и чемпионка итогового турнира WTA. Будут играть также Кристина Младенович – чемпионка нашего турнира прошлого года, сейчас она 11-я ракетка мира, и Юлия Гёргес – победительница Кубка Кремля и Elite Trophy в Чжухае. Выступят и россиянки – Анастасия Павлюченкова, обладательница 11 титулов WTA, Елена Веснина, которая в последнее время добилась потрясающих результатов, она победительница Индиан-Уэллса, Катя Макарова, с которой они вместе выиграли всё в парном разряде. Я надеюсь, что будут играть финалистка прошлого турнира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, россиянки Даша Касаткина, Наташа Вихлянцева, которая в прошлом году сделала сумасшедший прорыв на нашем турнире и поднялась сейчас на 55-е место. Получается очень интересный, звёздный состав.



По Шараповой сейчас нет окончательной информации. А вот по сёстрам Уильямс могу сказать, что мы продолжаем переговоры. В прошлом году к нам приезжала Винус. Она перед этим дошла до финала в Австралии и, конечно же, приехала к нам в измученном состоянии. В своём интервью после того матча она сказала, что старалась и извинялась за поражение, но сил у неё не было. Мы надеемся, что в этом году она тоже к нам приедет и выступит удачнее. Мы продолжаем вести переговоры. Пока время есть, окончательно заявка закрывается после 14 декабря. Но, возможно, по Винус информация будет раньше», — сказала Камельзон.

Халеп подтвердила своё участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy