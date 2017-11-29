Ньюкомб: думаю, Томичу нужно на три-четыре месяца забыть о теннисе

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб предположил, что его соотечественнику Бернарду Томичу стоит сделать паузу в карьере и подумать о своём будущем.

«Думаю, Берни нужно на три-четыре месяца забыть о теннисе и подумать о том, хочет ли он всё ещё заниматься им. Если он решит продолжать выступать, то ему стоит найти лучшего тренера и набрать форму. Ещё не поздно. Однако пока он не наберёт форму, ничего не будет. Всё просто», — приводит слова Ньюкомба Tennis World USA.