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Ньюкомб: думаю, Томичу нужно на три-четыре месяца забыть о теннисе

Теннис

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб предположил, что его соотечественнику Бернарду Томичу стоит сделать паузу в карьере и подумать о своём будущем.

«Думаю, Берни нужно на три-четыре месяца забыть о теннисе и подумать о том, хочет ли он всё ещё заниматься им. Если он решит продолжать выступать, то ему стоит найти лучшего тренера и набрать форму. Ещё не поздно. Однако пока он не наберёт форму, ничего не будет. Всё просто», — приводит слова Ньюкомба Tennis World USA.

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