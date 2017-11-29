Хингис: приятно было услышать, что я вдохновляла Федерера

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 13-кратная — в парном, 7-кратная — в миксте 37-летняя швейцарская теннисистка Мартина Хингис, объявившая о завершении карьеры, поблагодарила своего соотечественника Роджера Федерера за то, что она была его вдохновением.

«Мне было очень приятно услышать, что я вдохновляла Роджера Федерера в начале карьеры. Это прекрасный комплимент. Я стала настоящим пионером, завоевав для Швейцарии титулы на турнирах «Большого шлема». Для следующего поколения задача уже было немного проще», — приводит слова Хингис Blick.