Пашански стал тренером Троицки

Бывший сербский теннисист Борис Пашански стал новым тренером своего соотечественника Виктора Троицки, сообщает журналист Sportklub. Пашански завершил игровую карьеру в 2014 году. Его лучшим результатом в рейтинг-листе была 55-я позиция. Он выиграл 8 челленджеров, но одержал лишь одну победу в матчах на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — на Australian Open — 2006.



Троицки, сейчас занимающий как раз 55-ю строчку, добирался до 12-го места. Он завоевал три титула на турнирах ATP, включая победу на «Кубке Кремля» — 2010.



Чуть ранее стало известно, что другой завершивший карьеру сербский теннисист Илия Бозоляц начал тренировать боснийцаДамира Джумхура.

Серб Бозоляц будет новым тренером боснийца Джумхура