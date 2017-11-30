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Пашански стал тренером Троицки

Теннис

Бывший сербский теннисист Борис Пашански стал новым тренером своего соотечественника Виктора Троицки, сообщает журналист Sportklub. Пашански завершил игровую карьеру в 2014 году. Его лучшим результатом в рейтинг-листе была 55-я позиция. Он выиграл 8 челленджеров, но одержал лишь одну победу в матчах на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — на Australian Open — 2006.

Троицки, сейчас занимающий как раз 55-ю строчку, добирался до 12-го места. Он завоевал три титула на турнирах ATP, включая победу на «Кубке Кремля» — 2010.

Чуть ранее стало известно, что другой завершивший карьеру сербский теннисист Илия Бозоляц начал тренировать боснийцаДамира Джумхура.

Серб Бозоляц будет новым тренером боснийца Джумхура
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