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Победа Крунич над Контой на US Open заняла 3-е место в списке сенсаций сезона

Теннис

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Третье место заняла победа представительницы Сербии Александры Крунич над британкой Йоханной Контой в первом круге Открытого чемпионата США. В той встрече 24-летняя уроженка Москвы оказалась сильнее со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В итоге Крунич дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 3:6, 3:6.

2017 год Конта завершит на девятой строчке рейтинга WTA, Крунич — на 53-й.

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