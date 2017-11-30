Победа Крунич над Контой на US Open заняла 3-е место в списке сенсаций сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Третье место заняла победа представительницы Сербии Александры Крунич над британкой Йоханной Контой в первом круге Открытого чемпионата США. В той встрече 24-летняя уроженка Москвы оказалась сильнее со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В итоге Крунич дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 3:6, 3:6.

2017 год Конта завершит на девятой строчке рейтинга WTA, Крунич — на 53-й.