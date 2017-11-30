Годвин: думаю, южноафриканский теннис ждут славные времена

Тренер Невилл Годвин рассказал о развитии тенниса в ЮАР и положительном влиянии 14-й ракетки мира Кевина Андерсона на остальных игроков страны.



«Рад видеть развитие тенниса в ЮАР и быть к этому причастным. Думаю, нас ждут славные времена. У нас есть очень талантливые ребята, и мы хотим прогрессировать и дальше. Одна из наших главных задач — сделать так, чтобы все работали в одном направлении и понимали, что у нас общие интересы. Игрокам приходится тратить много денег на поездки за границу, тогда как большой помощи в ЮАР мы не получаем — это усложняет задачу. Они должны получить больше уверенности, играя в Кубке Дэвиса. Все наши ребята недавно начали играть в теннис и видели прогресс Кевина Андерсона», — приводит слова Годвина Tennis World USA.