Конта: нам в Великобритании очень повезло из-за Энди Маррея

Британская теннисистка Йоханна Конта поблагодарила бывшую первую ракетку мира Энди Маррея за поддержку женщин в спорте и других сферах жизни.

«Думаю, нам в Великобритании повезло из-за двух слов — Энди Маррей. Он невероятно мощно поддерживает женщин во всех ролях. Он непреклонен в своих заявлениях. Нам с ним очень повезло. Я могу лишь постараться продолжать его работу в этом направлении, так как сама в это верю. Ряд барьеров уже были сломлены, однако спорт по-прежнему не все считают женским занятием.

Женщины в спорте автоматически стараются сломать эти преграды и показать спорт таким, каким он и должен быть, а остальное не важно», — цитирует Конту официальный сайт тура.