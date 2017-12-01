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Агасси: Федерер навсегда останется в истории спорта

Теннис

Легендарный американский теннисист Андре Агасси, который сейчас работает с сербом Новаком Джоковичем, поделился мнением по поводу игры живой легенды тенниса — швейцарца Роджера Федерера.

«Федерер уникален во всём. Он великий, играет очень чётко, легко. Его теннис отличается от тенниса всех остальных. И, не поймите меня неправильно, я не имею в виду, что делать то, что делает он, легко. Просто создаётся ощущение, что Федерер контролирует всё, легко находит решения в любых ситуациях. У него множество вариантов развития игры, которые позволяют ему избегать физического давления, оказываемого многими современными игроками.

Он знает, что может играть умно и элегантно. Он берёт тайм-аут, когда это необходимо в связи с травмами, продолжает учиться новому, прогрессировать. Бесспорно, Федерер навсегда останется в истории спорта», — сказал Агасси в интервью Le Matin.

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