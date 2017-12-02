Медведев не поедет в Индию защищать очки за финал Ченная

Россиянин Даниил Медведев не поедет в Индию защищать 150 очков за финал турнира в Ченнае. Соревнования переехали из Ченная в Пуну, и Медведев не подал заявку на участие. Действующий чемпион, испанец Роберто Баутиста-Агут, в Индии сыграет и получит третий номер посева.



Первым сеяным будет хорват Марин Чилич, любивший начинать сезон в Ченнае. Второй номер достанется финалисту US Open — 2017 южноафриканцу Кевину Андерсону. После трёх игроков топ-20 список выглядит гораздо слабее: уже пятый сеяный, чех Иржи Веселы, не входит и в число пятидесяти лучших. Из россиян на турнир может попасть Андрей Кузнецов — он сейчас третий в альтернативном списке.