Нисикори после Брисбена планирует сыграть в Сиднее

На турнире в Сиднее (Австралия), относящемся к категории ATP 250 и проходящем на неделе перед Australian Open, не выступит ни одного теннисиста из первой двадцатки, но сыграют сразу восемь игроков топ-30. Это японец Кей Нисикори, который должен вернуться неделей ранее, в Брисбене, испанец Альберт Рамос-Виньолас, люксембуржец Жиль Мюллер, аргентинец Диего Шварцман, итальянец Фабио Фоньини, француз Адриан Маннарино, немец Филипп Кольшрайбер и босниец Дамир Джумхур. Отметим, что Мюллер, как и Нисикори, пропустил концовку сезона — 2017 из-за травмы.



Из россиян в Сиднее, скорее всего, никого не будет. Даниил Медведев значится в альтернативном списке под шестым номером, но в аналогичном списке Окленда он третий, так что более вероятно его выступление в Новой Зеландии.