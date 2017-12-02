Сафин: я по-прежнему нахожусь в достаточно неплохой форме

Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» россиянин Марат Сафин поделился впечатлениями от победы над бельгийцем Ксавье Малиссом со счётом 6:4, 6:3 в матче ветеранского турнира в Лондоне.

«Мы оба хорошо били по мячу и получали удовольствие от игры. Я по-прежнему нахожусь в достаточно неплохой форме. Думаю, он сломал каждую кость в своём теле. Тут замечательная атмосфера, прекрасная публика, которая по-настоящему любит теннис и вникает в мельчайшие нюансы. Это великолепный формат, потому что люди могут наслаждаться теннисом, прогуливаться, кушать и пить», — приводит слова Сафина официальный сайт соревнований.