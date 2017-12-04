Кузнецова провела 800 недель подряд в топ-100

Россиянка Светлана Кузнецова провела уже 800 недель подряд в топ-100 в одиночном разряде. Кузнецова ни разу не выпадала из числа ста лучших с момента дебюта там 12 августа 2002 года, несмотря на травмы и спады в игре.



За это время Кузнецова завоевала 17 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе два — на турнирах «Большого шлема»: US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009. Она поднималась до второй строчки, завершив на ней сезон — 2007, когда первой ракеткой была бельгийка Жюстин Энен. Кроме того, на счету Кузнецовой 16 титулов (2 — на Australian Open) и третья строчка в парном разряде, а также участие в финалах всех остальных турниров «Большого шлема».