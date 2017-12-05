Свитолина снялась в откровенной фотосессии для журнала XXL

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для декабрьского номера журнала XXL. Фото обложки спортсменка представила в своём «инстаграме».

В 2017 году 23-летняя уроженка Одессы выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде — в Тайбэе, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто.

Свитолина впервые в карьере завоевала право сыграть на Итоговом чемпионате WTA. На групповом этапе она проиграла датчанке Каролине Возняцки и француженке Каролин Гарсии, а затем победила румынку Симону Халеп.