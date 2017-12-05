Возняцки: мой жених будет рад, если я продолжу играть ещё лет десять

Датчанка Каролина Возняцки, завершившая сезон победой на Итоговом чемпионате WTA, рассказала, повлияет ли на её карьеру уход из профессионального баскетбола её жениха Дэвида Ли.



«Нет. Он всегда говорил, что решать, когда и как заканчивать, мне и только мне. Он будет рад, если я продолжу играть ещё лет десять, потому что любит приходить и смотреть мои теннисные матчи. С другой стороны, решать мне.



Пытаюсь ли я вдохновляться примером Серены Уильямс? Нет, не особо. Серена — особенная теннисистка, она идёт своим путём. У неё получается очень здорово, но, с другой стороны, она играет 6-10 турниров за год, так что мы с ней отличаемся друг от друга хотя бы этим.



Почему я перестала спарринговать с Сашей Бажиным? Всё было здорово, мы хорошо ладили. Но я знаю, что он мечтает стать тренером, а это не то, что сейчас нужно в моей команде. Мы расстались на хорошей ноте, и я желаю ему удачи во всём», — сказала Возняцки в интервью Ekstra Bladet.