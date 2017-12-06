Кравчук: 2 мнений быть не может, россиянам надо ехать на Олимпиаду

Российский теннисист Константин Кравчук заявил, что российским олимпийцам стоит согласиться выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Двух мнений быть не может! Надо ехать и бороться за звание олимпийского чемпиона всем нашим спортсменам. А вы, господа государственники, теперь должны доказать, насколько вы патриоты! Адвокаты, юристы и все, кто причастен ко всему этому, должны идти в суды и отстаивать там честь нашей страны! А спортсмены всю жизнь на это положили, а эту жизнь сейчас хотят просто убить! Вы не имеете никакого морального права на это. Все ваши слова мы слышали, пора увидеть меры и поступки», — написал Кравчук в своём «фейсбуке».