Вердаско женился на дочери бывшего министра финансов Испании

В четверг, 7 декабря, на острове Мюстик в Карибском море состоялась свадьба 35-й ракетки мира испанца Фернандо Вердско и его избранницы Аны Бойер, дочери бывшего министра финансов Испании. Пара начала встречаться в 2013 году.

Интересно, что молодожёны запретили гостям пользоваться мобильными устройствами, так как продали эксклюзивные права на освещение торжества журналу Hello. Кроме того, организаторы свадьбы дезинформировали прессу, изначально сообщив, что церемония пройдёт 8 декабря.

34-летний Вердаско был седьмой ракеткой мира и завоевал за карьеру 7 трофеев АТР.