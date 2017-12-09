Шарапова, Халеп, Мугуруса и Возняцки сыграют на турнире в Штутгарте в 2018 году

Стал известен предварительный состав участниц турнира WТА в Штутгарте, который пройдёт на грунте с 23 по 29 апреля. В соревнованиях выступят пять теннисисток топ-5: Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова, Елена Остапенко и Каролина Возняцки.

Кроме того, намерены сыграть в Штутгарте россиянка Мария Шарапова, немка Анжелика Кербер, американка Слоан Стивенс и француженка Кристина Младенович. Напомним, что именно на соревнованиях в Штутгарте в 2017 году состоялось возвращение Шараповой на корт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Мария трижды выигрывала турнир в Штутгарте, побеждая с 2012 по 2014 год.