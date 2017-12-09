Агасси: Штепанек — трудяга с чувством юмора, опытом и любовью к теннису

Андре Агасси, тренер серба Новака Джоковича, прокомментировал присоединение к их команде чеха Радека Штепанека.

«Исходя из своих взглядов и опыта, могу сказать, что лучшие тренеры в мире — трудяги, которые постоянно ищут способы максимально раскрыть сильные стороны игроков и минимизировать их недостатки. Радек как раз такой. Кроме того, у него отличное чувство юмора, благожелательный настрой и богатый опыт, который говорит о его трудолюбии и любви к теннису. Всё это очень пригодится команде Новака», — приводит слова Агасси Tennis World.