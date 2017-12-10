Гаспарян одержала первую победу в одиночном разряде после Майами-2016

Россиянка Маргарита Гаспарян, до травмы входившая в топ-50, одержала первую победу в официальных матчах с марта 2016 года. Маргарита удачно стартовала в квалификации турнира ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс., обыграв вторую сеяную — француженку Амандин Эсс — со счётом 3:6, 7:5, 6:3.



Во втором круге Гаспарян, получившая от организаторов турнира «уайлд-кард», сыграет со своей соотечественницей Анастасией Гасановой, которая прошла ещё одну россиняку — Нателу Дзаламидзе (6:4, 6:1). За выход в основу кто-то из россиянок сразится либо с чилийкой Алексой Гуарачи, либо с француженкой Фионой Ферро.



Напомним, что 23-летняя Маргарита вернулась в тур на «ВТБ Кубке Кремля», в первом круге квалификации которого в упорной борьбе уступила гречанке Валентини Грамматикопулу. До того её предыдущим турниром был Уимблдон-2016. В одиночном разряде Гаспарян не выигрывала матчей после Майами-2016.