У. Радваньска получила степень бакалавра в Академии физической культуры Кракова

Польская теннисистка Урсула Радваньска на своей странице в «Фейсбуке» сообщила о получении степени бакалавра в Академии физической культуры имени Бронислава Чеха в Кракове (Польша).

«Фейсбук» Урсулы Радваньской

Младшая сестра Агнешки Радваньской начала профессиональную карьеру в 2005 году. В октябре 2012 года она поднялась на рекордную для себя 29-ю строчку в рейтинге WTA.

В 2007 году в паре с Агнешкой Урсула стала победительницей турнира WTA в Стамбуле. Также на счету Радваньской-младшей четыре титула на турнирах ITF в одиночном разряде.