Потапова проиграла Се Шувэй на старте турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс., в двух партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (3) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут.

Ещё одна представительница России Маргарита Гаспарян (WC) в финале квалификации за 1 час 17 минут проиграла француженке Фионе Ферро со счётом 4:6, 2:6.

Участие в турнире также примут россиянки Полина Монова, Валентина Ивахненко и Виталия Дьяченко.