Победы Рублёва и Медведева вошли в пятёрку главных сенсаций года на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. В этот раз были названы главные сенсации года на турнирах «Большого шлема». В частности, пятое место заняла победа россиянина Андрея Рублёва над болгарином Григором Димитровым во втором круге US Open со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3.

Главные сенсации сезона на турнирах «Большого шлема»

1. Australain Open. Второй круг. Денис Истомин (Узбекистан) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

2. Australian Open. Четвёртый круг. Миша Зверев (Германия) — Энди Маррей (Великобритания) — 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

3. «Ролан Гаррос». Первый круг. Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия) — 6:3, 3:6, 6:4, 6:2.

4. Уимблдон. Первый круг. Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

5. US Open. Второй круг. Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 7:5, 7:6 (7:3), 6:3.