Бывшая четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, может стать директором турнира в Майами, сообщает Florida Tennis со ссылкой на Уэйна Брайана, отца Боба и Майка Брайанов. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Напомним, основателем и бессменным директором соревнований в Майами является бывший теннисист Батч Бухольц.

Следующий розыгрыш турнира пройдёт с 19 по 26 марта 2018 года. В прошлом году победителями в одиночном разряде стали швейцарец Роджер Федерер и британка Йоханна Конта.