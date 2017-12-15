ATP признала «камбэком года» матч Маррея с Кольшрайбером в Дубае

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги года. На этой неделе были определены лучшие камбэки сезона в мужском туре.

Лучшие камбэки сезона

1. Дубай. Четвертьфинал. Энди Маррей (Великобритания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:7 (4:7), 7:6 (20:18), 6:1. Британец отыграл семь матчболов.

2. Монреаль. Второй круг. Гаэль Монфис (Франция) — Кей Нисикори (Япония) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6). Гаэль отыграл четыре матчбола. Во втором сете он уступал 2:5, а в третьем — 3:5.

3. Монте-Карло. Третий круг. Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Энди Маррей (Великобритания) — 2:6, 6:2, 7:5. В третьем сете испанец уступал 0:4.

4. Париж. Второй круг. Джек Сок (США) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). В третьем сете Сок уступал 1:5.

5. Доха. Полуфинал. Новак Джокович (Сербия) — Фернардо Вердаско (Испания) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Марракеш. Финал. Борна Чорич (Хорватия) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5. Новак и Борна отыграли по пять матчболов.