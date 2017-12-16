Остапенко будет работать с Тэйлором, который сменил Медину-Гарригес

Латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила сотрудничество с испанкой Анабель Мединой-Гарригес, которая была одним из её тренеров. В следующем сезоне Медина-Гарригес будет капитаном сборной Испании в Кубке Федерации и не сможет уделять Остапенко достаточно времени. Работать с Еленой теперь будет австралиец Дэвид Тэйлор, ранее тренировавший швейцарку Мартину Хингис, сербку Ану Иванович и австралийку Саманту Стосур. Об этом сообщает Tennis World USA.



«В следующем году хочу хорошо сыграть на всех „Шлемах“ и как можно выше подняться в рейтинг-листе», — сказала Остапенко на совместной пресс-конференции с мамой, Еленой Яковлевой, которая является её основным тренером.



«До „Ролан Гаррос“ всё шло нормально, а потом наша жизнь изменилась. Два месяца ушло, чтобы привыкнуть к этому. Всё было в новинку, никто не ждал этой победы. Конечно, мы надеялись однажды победить на турнире „Большого шлема“, но думали, что на это уйдёт три или четыре года», — добавила Яковлева.