Источник: Анна Курникова родила двойню от Энрике Иглесиаса

Бывшая восьмая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-1997 россиянка Анна Курникова стала мамой, сообщает TMZ. По данным источника, 36-летняя бывшая спортсменка в Майами родила от своего бойфренда, певца Энрике Иглесиаса, двойню. Новоиспечённые родители назвали мальчика Николас, а девочку — Люси.

Пара на протяжении всей беременности Курниковой скрывала то, что она ожидает ребёнка. Последняя её фотография была опубликована в ноябре 2016 года. Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года.



В одиночном разряде Анна выиграла один турнир, а в парном завоевала 16 титулов, включая две победы на Australian Open.