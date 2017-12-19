Конта, Гарсия и Беллис сыграют на турнире в Чарльстоне в 2018 году

Британка Йоханна Конта, француженка Каролин Гарсия и американка Катрин Беллис подтвердили своё участие в турнире в Чарльстоне, который пройдёт с 31 марта по 8 апреля 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований. Ранее стало известно, что участие в турнире примут действующая чемпионка россиянка Дарья Касаткина, а также чешка Петра Квитова и американки Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.

В финале, который состоялся 9 апреля, Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 6:1. Для россиянки финал и титул турнира WTA стали первыми в карьере.