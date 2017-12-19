Рублёв поблагодарил Тима за совместные тренировки на Тенерифе

39-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв готовится к сезону на Тенерифе (Испания) вместе с австрийцем Домиником Тимом, занимающим пятое место в рейтинге АТР.

«Спасибо тебе за удивительное время и прекрасные тренировочные дни», — написал Рублёв на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Рублёва.

Ранее 20-летний москвич тренировался со своим соотечественником Кареном Хачановым. Андрей начнёт сезон на турнире в Окленде, который пройдёт на харде в Новой Зеландии с 8 по 13 января.