С. Уильямс: я очень рада, что турнир Miami Open не покинет город

Компания IMG официально подтвердила, что теннисный турнир Miami Open в 2019 году переедет из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс». 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс призналась, что очень рада такому известию.

«Сколько себя помню, Miami Open был частью культуры Майами. Это особенный турнир для меня и моей семьи. Одни из лучших моментов моей карьеры пришлись на эти соревнования благодаря потрясающей команде турнира и поддержке местных болельщиков. Я очень рада, что турнир остаётся в Майами. Его место именно здесь», — цитирует Уильямс пресс-релиз IMG.

Строительство необходимых объектов инфраструктуры начнётся в 2018 году. Турнир в Майами проходил в районе Ки-Бискейн с 1987 года.