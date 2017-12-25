Кузнецов поднялся на 107-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 25 декабря российский теннисист Андрей Кузнецов поднялся на 107-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 25 декабря

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.

8 (8). Джек Сок (США) — 3165.

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150.

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.

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39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229...

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030...

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772...

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704...

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633...

107 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.