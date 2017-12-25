Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга снялся с турнира в Дохе. Причины такого решения пока не сообщаются. В основной сетке соревнований, которые пройдут с 1 по 7 января, француза заменит представитель Германии Седрик-Марсель Штебе, сообщает «твиттер» Entry List Update. В списке запасных на первое место переместился Виктор Эстрелья-Бургос из Доминиканской Республики.

В рейтинге ATP Жо-Вильфрид занимает 15-ю строчку. За свою карьеру 32-летний уроженец Ле-Мана выиграл 16 турниров ATP в одиночном разряде.