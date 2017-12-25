Надаль: не могу представить себя играющим в теннис в возрасте Федерера

Первая ракетка мира, 31-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, не планирует играть до возраста своего оппонента – 36-летнего швейцарца Роджера Федерера.

«Планирую ли я играть в 36 лет, как Роджер Федерер? Не думаю. У каждого свой путь, и они разные. То, что хорошо для одного, не обязательно является таковым для другого. Мне 31, и до возраста Федерера ещё очень далеко. Я загадываю на ближайшее время, а не на шесть лет вперёд. Когда мне было 26, я не думал, что буду играть в 31, а теперь не могу себя представить играющим в теннис в возрасте Роджера. Это невозможно точно знать, потому что это вопрос физического состояния, ментальности и готовности», – приводит слова Надаля AS.