Младенович: мы не будем умолять Гарсию сыграть в Кубке Федерации

Француженка Кристина Младенович рассказала о ситуации со своей соотечественницей Каролин Гарсией, которая в минувшем сезоне отказалась от вызова в сборную Франции на Кубок Федерации.

«Если бы Каролина решила вновь играть в Кубке Федерации, я бы в ответ не отказалась от вызова в сборную, потому что являюсь профессионалом. Но это было её решение. У меня нет никаких проблем с Гарсией. Это она решила больше не играть за сборную.

Конечно, у нас есть гордость, и мы не будем бегать перед ней с уговорами. Мы не будем умолять её сыграть в Кубке Федерации. Однако никаких препятствий нет. Если она захочет вернуться, то двери не закрыты. Янник Ноа придерживается позиции предоставлять всем равные шансы, но при этом он хочет, чтобы теннисистки соглашались на вызов на любом этапе турнира, а не когда им этого хочется. В любом случае нужно сказать лишь «да» или «нет», — цитирует Младенович L'Equipe.