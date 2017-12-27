Веснина и Рыбарикова снялись с турнира в Брисбене

18-я ракетка мира россиянка Елена Веснина отказалась от участия в турнире в Брисбене, который пройдёт на харде с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018-го. О причине такого решения 31-летней уроженки Львова не сообщается. В прошлом сезоне Елена уступила в первом круге этого турнира француженке Ализе Корне.

Кроме того, не выступит в Брисбене и словачка Магдалена Рыбарикова, занимающая 20-е место в рейтинге WТА. Вместо Весниной и Рыбариковой в основной сетке соревнований сыграют хорватка Ана Конюх и немка Татьяна Мария.