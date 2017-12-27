Веснина: постараемся с Макаровой выиграть Australian Open 2018 в паре

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина летит в Австралию в новогоднюю ночь, чтобы акклиматизироваться и начать сезон с турнира в Сиднее (7-13 января). Перед вылетом Веснина рассказала о целях на 2018 год.

«Я очень люблю теннис. Могу смотреть теннис по телевизору, никогда от него не открещиваюсь, что якобы устала от игры. До сих пор наслаждаюсь этим видом спорта. Если ты не ставишь перед собой высокие цели, нет смысла заниматься каким-либо делом. В следующем сезоне у меня новые задачи: в паре с Екатериной Макаровой – стать первыми ракетками мира, в одиночке – выиграть турнир «Большого шлема» и войти в топ-10 мирового рейтинга.

Не сказала бы, что Мартина Хингис освободила для нас место. Конечно, в туре стало на одну великую теннисистку меньше, но есть ещё сильные спортсменки, которые тоже хотят стать первыми ракетками мира. Мы с Катей, конечно, понимаем, что у нас есть хорошие шансы. Считаю, мы достойны этого, но посмотрим, как сложится. Теннисная жизнь – суровая. Ведь мы также выступаем в одиночных турнирах, а Мартина последние семь лет играла только в паре, поэтому нам будет тяжело совмещать. Но мы с Катей постараемся не упустить эту возможность.

Устаю больше, конечно, в одиночке. Но в паре тоже есть энергозатратные матчи, как, например, финалы Олимпийских игр или турниров «Большого шлема». На такие матчи тратится много психологических сил. Плюс остаётся меньше времени на подготовку к следующему турниру. Если мы играем в паре до финала, который обычно проходит в воскресенье, то уже в понедельник начинается следующий турнир в одиночном разряде. Сложно перестроиться и подготовиться физически и психологически. Поэтому приходится некоторые турниры пропускать. Мы не все турниры с Екатериной Макаровой играем в паре – только турниры «Большого шлема» и «Мастерсы».

До «Золотого шлема» в парном разряде остался всего один титул – Australian Open? Все об этом говорят. Мы об этом помним. Мы летим в Австралию и постараемся с Катей там победить. В миксте я уже собрала весь «Большой шлем». Осталось только в паре», — приводит слова Весниной пресс-служба ЦСКА.