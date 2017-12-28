Раонич: сезон в АТР должен заканчиваться после US Open

Канадец Милош Раонич призвал руководство АТР-тура сократить длительность сезона.

«Я считаю, что сезон должен начинаться в январе, а заканчиваться сразу после US Open. Сейчас крайне мало времени на отдых и восстановление, а четыре месяца перерыва — самое то. Пять лучших игроков 2016 года не смогли завершить этот сезон из-за травм, при этом Маррей, Джокович и Вавринка не сыграли после Уимблдона, то есть пропустили минимум по полсезона. Мы с Кеем тоже не смогли доиграть до конца.

Мы выступаем непрерывно в течение 11 месяцев, при этом постоянно переезжаем с турнира на турнир, с континента на континент. Мне кажется, что с потерей стабильности теряется и интерес болельщиков", — приводит слова Раонича Tennis World.