Кудрявцева: я не ожидала такого сочувствия от своих соперниц

Россиянка Алла Кудрявцева рассказала о поддержке со стороны теннисисток тура, которую она получила в ходе восстановления после травмы ахиллова сухожилия.

«Я переживала о многом и поделилась своими сомнениями с Кристиной Младенович. Она сказала мне прекрасные слова: «В теннис играет не рейтинг, а теннисистки». Я благодарна всем девушкам в туре, которые поддерживали меня во время восстановления и после возвращения на корт. Я не ожидала такого сочувствия от своих соперниц. Но это означает, что, если ты относишься к другим с добротой и уважением, они отвечают тем же.

У меня всё ещё есть цели и ожидания, но я теперь ценю каждый турнир, так как понимаю, что карьера может оборваться в один момент. До травмы я воспринимала своё участие в крупнейших турнирах как должное, потому что выступала там больше 10 лет. Теперь у меня другой взгляд на эти вещи. Я ценю каждый матч», — цитирует Кудрявцеву официальный сайт тура.