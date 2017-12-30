Павлюченкова уступила Вандевей на Кубке Хопмана

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевей в матче между командами России и США на Кубке Хопмана. Встреча группы В завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Павлюченкова подала 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10. На счету Вандевей 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта. Счёт в противостоянии США — Россия стал 1-0. Во втором матче сыграют Джек Сок и Карен Хачанов.

Помимо сборных России и США в группе В на Кубке Хопмана выступают команды Японии и Швейцарии. В группу А попали сборные Австралии, Бельгии, Канады и Германии. Соревнования проходят в Перте (Австралия).