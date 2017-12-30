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Хачанов проиграл Соку в матче Россия — США на Кубке Хопмана

Теннис

Россиянин Карен Хачанов в матче первого тура группового этапа Кубка Хопмана проиграл американцу Джеку Соку со счётом 4:6, 6:1, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 21-летний москвич, занимающий 45-е место в рейтинге АТР, исполнил 14 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Ранее Анастасия Павлюченкова в рамках противостояния сборных России и США уступила Коко Вандевей — 3:6, 3:6. Таким образом, россияне проиграли стартовый матч турнира.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
30 декабря 2017 года, суббота. 07:00 МСК
Карен
Хачанов
Джек
Сок
4:6 6:1 3:6
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