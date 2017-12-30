С. Уильямс: не буду забегать вперёд по поводу Мельбурна

Американка Серена Уильямс сказала, что пока не уверена, сыграет ли на Australian Open — 2018.



«Когда Олимпия станет старше, она сможет приходить на мои матчи. Мои ближайшие планы? Пока не знаю. Я подумаю над тем, что сейчас могу делать, что хочу делать, и приму решение. По поводу Мельбурна забегать вперёд тоже не буду. Я обсужу всё с Патриком [Муратоглу], со всей своей командой, и буду отталкиваться от того, что они скажут.



Не знаю, готова ли я вернуться в тур. К моменту возвращения я, безусловно, хочу быть готовой биться за титулы», — приводит слова Уильямс Sport360.